Trump e Biden regressam à estrada na campanha eleitoral

O Presidente Donald Trump e o candidato democrata Joe Biden regressaram à campanha nesta sexta-feira, 16, com vista à eleição de 3 de novembro, depois de, em eventos separados na noite de ontem, terem respondido a perguntas dos eleitores em dois programas em cadeias televisivos no mesmo horário.

Trump e Biden visitam três Estados considerados fundamentais na luta pela Casa Branca, num esforço por conquistar os votos de milhões de americanos, no momento em que 18 milhões já votaram, segundo uma projeção da Universidade da Flórida.

O Presidente faz escalas na Flórida e na Geórgia, dois Estados do sul considerados cruciais para a vitória.

Trump vai abordar a protecção aos idosos, que, segundo algumas sondagens, pendem a votar por Biden.

Por seu lado, o antigo vice-presidente estará em Southfield, Michigan, onde vai discursar sobre o seu programa para o sector da saúde, para depois seguir para Detroit em que vai apelar ao voto antecipado.

A maioria das pesquisas mostra que Biden está à frente, mas em alguns Estados considerados fundamentais o avanço não garante a vitória.

Trump aposta fortemente no segundo debate entre os dois no próximo dia 22.

Na quinta-feira à noite, os dois candidatos responderam perguntas de eleitores em palcos separados, no mesmo horário e em duas cadeias televisivas, no dia em que deviam ter participado no segundo debate presidencial, que foi cancelado.

Biden criticou o que chamou de resposta "em pânico" do Presidente à pandemia do coronavírus, enquanto Trump defendeu a forma de lidar com a crise que matou mais de 217 mil americanos.

Durante 90 minutos, os dois apresentaram as suas propostas em vários temas, como combate ao coronavírus, segurança, imigração, impostos, entre muitos outros.