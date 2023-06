Trump diz ser inocente no caso em que se torna no primeiro antigo Presidente a enfrentar acusações federais

O antigo Presidente dos Estados Unidos Donald Trump declarou-se inocente ante um tribunal em Miami nesta terça-feira, 13, das 37 acusações federais de retenção ilegal de dezenas de documentos classificados de segurança nacional depois de deixar a Casa Branca e obstruir os esforços do Governo para os recuperar.



Ele tornou-se assim o primeiro ex-Presidente a enfrentar acusações federais depois de um grande jurado em Miami, na semana passada, o ter indiciado.

A acusação, que foi aberta a 9 de Junho, tem 31 acusações de “retenção intencional” de informações de defesa nacional, cada uma representando um documento diferente que Trump supostamente levou da Casa Branca para Mar-a-Lago e se recusou a devolver mesmo depois de intimado.



A acusação também alega que Trump mostrou documentos confidenciais em duas ocasiões a outras pessoas e que conspirou com um assessor, Walt Nauta, para manter os documentos fora do alcance dos investigadores.



“Certamente entramos com uma confissão de inocência”, disse Todd Blanche, um dos advogados de Trump, ao juiz Jonathan Goodman.



O antigo Presidente foi libertado sob fiança e ficou impedido de se comunicar com Nauta e testemunhas sobre os factos do caso.

Nauta, ex-funcionário da Casa Branca e assistente de Trump, também declarou-se inocente de seis acusações de obstrução da investigação e de mentir aos investigadores.



Cada acusação de “retenção intencional” de informações de defesa acarreta uma pena máxima de até 10 anos de prisão, enquanto em caso de condenação as acusações de obstrução são puníveis com pena de até 20 anos.



A comparência de Donald Trump ocorreu sob forte segurança num tribunal federal no centro de Miami, com centenas de apoiantes dele do lado de fora do prédio.

As autoridades temiam que a manifestação pudesse tornar-se violenta, mas tal não aconteceu.

A audiência durou menos de uma hora e transcorreu sem incidentes.

O caso



O caso contra Trump é visto como a ameaça legal mais séria enfrentada pelo ex-Presidente desde que ele deixou a Casa Branca em 2021.

O procurador-geral durante o seu mandato, William Barr, recentemente chamou as acusações de “muito, muito contundentes”.



O republicano, que concorre à eleição de 2024, é acusado de retirar da Casa Branca os segredos mais bem guardados do seu Governo.

A acusação de 49 páginas diz que eles contêm informações sobre os programas nucleares dos Estados Unidos, a vulnerabilidade potencial do país e seus aliados a um ataque e planos para uma possível resposta.

A sua divulgação, diz a acusação, pode colocar em risco a segurança nacional do país.

Luta pelos documentos



Em sua defesa, Donald Trump afirmou que tinha uma “ordem permanente” para desclassificar quaisquer documentos que levasse do Salão Oval para sua residência na Casa Branca.



Mas a acusação alega que o antigo Presidente estava ciente das leis que regem as informações de segurança nacional classificadas.



Em Julho de 2021, Trump supostamente mostrou um documento sobre um “plano de ataque” a um grupo de visitantes no seu clube de golfe em Nova Gérsea, dizendo que era “altamente confidencial” e “secreto”.



Em Setembro de 2021, o antigo Presidente exibiu um mapa classificado a um representante de seu comité de acção política, dizendo-lhe que “não deveria mostrá-lo a (ele) e que (ele) não deveria chegar muito perto”, de acordo com a acusação.

A legislação americana determina que todos os registos presidenciais devem ser entregues ao Arquivo Nacional no fim do mandato.



Entretanto, Trump reteve muitos documentos ao Arquivo Nacional e quando solicitado para os devolver, ele recusou e impediu que fossem recuperados.

Depois de receber uma intimação para devolver os documentos em Maio de 2022, Trump supostamente instruiu um dos seus advogados a declarar aos investigadores que não possuía os documentos em questão, de acordo com a acusação.



Quando o advogado sugeriu uma busca em Mar-a-Lago, Trump supostamente instruiu Nauta a retirar os documentos de um armazém para sua residência e assim os escondeu do próprio advogado.



Trump, actualmente o principal candidato presidencial republicano, reagiu desafiadoramente à acusação, chamando-a de "perseguição cruel" pelo "departamento armado de injustiça do Governo Biden" e prometeu continuar em campanha mesmo se for condenado.



"Eu nunca vou sair", disse Trump ao Politico numa entrevista no sábado, 10.



O caso foi atribuído à juíza Aileen Cannon, indicada por Trump e que foi criticada por lidar com um processo movido pelo antigo Presidente para contestar a busca do FBI em Mar-a-Lago em Agosto passado.



Cannon atendeu ao pedido de Trump de um investigador especial para rever os documentos apreendidos e bloqueou temporariamente os investigadores de usar o material na sua investigação.



Mas um tribunal de apelações anulou a decisão, dizendo que ela não tinha autoridade para tomar a decisão.

Não se sabe ainda se Cannon presidirá o julgamento.



A data de início do julgamento também permanece incerta, mas alguns especialistas especulam que pode demorar meses e até ser adiado para depois das eleições presidenciais de 2024.