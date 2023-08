Trump diz ser inocente e juíza marca primeira audiência

O antigo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou-se inocente nesta quinta-feira, 3, num tribunal federal em Washington, num processo em que é alvo de quatro acusações por tentar ilegalmente reverter a sua derrota na eleição presidencial em 2020.

Trump, que tem negado todas as irregularidades na série de acusações que enfrenta em dois processos federais, um em Miami e outro em Washington, disse no aeroporto antes de regressar a Nova Gérsia, que o processo é uma “perseguição” e que foi “um dia muito triste para a América”.

Em meio a um forte esquema de segurança, o antigo Presidente sentou-se durante uma audiência de meia hora e respondeu a perguntas de rotina de identificação da juíza Moxila Upadhyaya.

A magistrada leu as acusações do procurador especial, Jack Smith, de conspirar contra os Estados Unidos para anular a sua derrota eleitoral para o democrata Joe Biden e indicou as longas penas de prisão que incorre caso for condenado.

Trump, com o seu habitual fato azul escuro e gravata vermelha, disse à juíza que se declarava inocente das acusações de 45 páginas apresentadas na terça-feira por um grande júri federal a pedido do conselheiro especial nomeado pelo Departamento de Justiça.

Jack Smith estava no tribunal sentado a uma curta distância de Trump, mas os dois não parecem ter interagido.

Trump sentou-se na mesa da defesa, para ouvir a juíza, inclinando-se para a frente e fechando os punhos.

“Isso é muito tranquilo”, comentou Trump antes do início da audiência e depois de lhe terem sido recolhidas as impressões digitais.

Por ser uma figura universalmente reconhecida, as autoridades não lhe tomaram a foto.

A juíza Moxila Upadhyaya marcou para 28 de Agosto a próxima audiência que será conduzida pela juíza distrital Tanya Chutkan, selecionada aleatoriamente para supervisionar o julgamento de Trump.

Upadhyaya disse que Chutkan está disposta a dispensar a presença de Trump na primeira audiência se ele não quiser comparecer.

O julgamento pode demorar meses, embora os procuradores tenham dito que têm pressa.

O advogado de defesa de Trump, Todd Blanche, disse a equipa dele precisa de uma estimativa do procurador especial sobre o volume de documentos e arquivos eletrónicos que os procuradores vão lhe entregar e até que ponto eles têm informações ilibatórias sobre Trump.

Após a audiência, Trump dirigiu-se rapidamente ao Aeroporto Nacional Reagan de onde partiu para o seu clube de golfe de Bedminster, em Nova Gérsia.

Ele caracterizou a acusação como uma “perseguição” e a chamou de “um dia muito triste para a América”.

Antes de sua viagem a Washington, Trump criticou o processo contra ele numa série de comentários na sua rede social Truth Social.