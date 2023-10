Trump diz que julgamento é "uma farsa" e "caça às bruxas"

O antigo Presidente americano Presidente Donald Trump compareceu nesta segunda-feira, 2, a um tribunal de Nova Iorque num caso em que é acusado de fraude civil, e no qual a procuradoria-geral do Estado pede uma multa de 250 milhões de dólares e que ele e as Organizações Trump sejam impedidos de fazer negócios no Estado.

Antes da audiência, de forma combativa, Trump classificou o caso de "farsa" destinada a torpedear a sua campanha para a Casa Branca.

Ele acrescentou “não ter dúvidas que o processo tem a ver com interferência eleitoral, pura e simplesmente, uma tentativa de prejudicar a minha eleição".

Trump voltou a acusar a procuradora geral de Nova Iorque de racismo e de “fraude” e uma “caça às bruxas”.

O antigo Presidente também criticou o juiz, Arthur Engoron, que disse odiá-lo.

“Este é um juiz que deveria ser cassado. Este é um juiz que deveria estar fora do cargo. Este é um juiz que algumas pessoas dizem que poderia ser acusado criminalmente pelo que está a fazer. Ele está a interferir numa eleição, e isso é uma vergonha”, afirmou Trump.

E concluiu: “A minha gestão financeira é fenomenal".

Na semana passada, o juiz decidiu que Trump e seus filhos Eric e Don Jr. cometeram fraude ao inflacionar o valor dos ativos imobiliários e financeiros da Organizações Trump durante anos.

A procuradora-geral de Nova Iorque, Letitia James, pede agora 250 milhões de dólares em multas e que Trump e seus filhos sejam afastados da gestão do seu império familiar.

Também ao falar a jornalistas antes da audiência, a procuradora-geral afirmou que “a justiça prevalecerá” e que “não importa quem seja, não importa quanto dinheiro você pense que pode ter, ninguém está acima da lei”.

Na declaração de abertura, o procurador Kevin Wallance disse que Donald Trump ganhou mais de mil milhões de dólares ao mentir sobre o valor das suas propriedades a bancos e companhias de seguro durante uma década.



Wallace acrescentou que Trump mentiu sobre o valor das suas propriedades para obter melhores preços de seguros e e empréstimos.



O advogado de Trump Christopher Kise refutou as acusações e garantiu que “não houve qualquer intenção de defraudar, não houve ilegalidades, nem vitimas e tudo foi pago”.



Além da multa, a acusação pede que Trump – que construiu a sua reputação e fortuna como magnata do imobiliário na década de 1980 – perca o controlo sobre muitas das principais propriedades da sua empresa, a Organização Trump, como a sua Trump Tower na 5ª Avenida, em Manhattan.