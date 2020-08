Trump diz manter agentes federais até polícia local assumir o controlo de Portland

O Presidente Donald Trump reiterou neste sábado, 1, que os agentes federais destacados para conter os distúrbios protagonizados por manifestantes na cidade de Portland, no Estado de Ordegon, vão permanecer na área até que a polícia local elimine quem ele chamou de "anarquistas e agitadores".

“A Segurança Nacional não abandonará Portland até que a polícia local complete a limpeza de anarquistas e agitadores!", escreveu Donald Trump na rede social Twitter.

A polícia de Portland começou há dois dias a evacuar as imediações do tribunal e outras zonas do centro da cidade, antecipando a saída gradual de uma centena de agentes federais, conforme estabelece o acordo definido entre as autoridades locais e o Governo.

Entretanto, hoje, mais de mil pessoas compareceram no centro de Portland para protestar pacificamente contra brutalidade policial e o racismo.

Na quinta e sexta-feiras, as manifestações realizaram-se sem grandes confrontos, nem violência ou prisões.

Os agentes federais não foram vistos também neste sábado, o que terá contribuído, segundo observadores locais, para o arrefecer das tensões.