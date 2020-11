Trump demite secretário de Estado de Defesa

O Presidente Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira, 9, ter demitido o secretário de Defesa Mark Esper, tendo, de imediato, nomeado para o cargo de forma interina, Christopher Miller, agora director do Centro Nacional Antiterrorismo.

Trump fez o anúncio no Twitter e informou que a medida entra imediatamente em vigor.

Miller é o quinto chefe do Pentágono da Administração Trump, depois do ex-general da marinha Jim Mattis, do engenheiro da Boeing Patrick Shanahan e do chefe da marinha Richard Spencer, que assumiu brevemente a pasta enquanto a confirmação de Esper no Senado era esperada para julho de 2019.

A demissão de Esper já vinha sendo antecipada há alguns dias pela imprensa, em meio à apuração de votos da eleição presidencial.

Alguns meios de comunicação tinham informado que Mark Esper tinha escrito a sua carta de renúncia, enquanto outros citaram fontes próximas a indica que ele não tinha planos de renunciar.

Antes, o agora ex-secretário tinha discordado do Presidente em relação ao uso de uma lei que permite que os militares sejam mobilizados para impedir a onda de protestos contra o racismo e a brutalidade policial que abalaram o país, o que estremeceu a relação entre eles.

Veterano do exército, Mark Esper esteve no cargo desde julho de 2019.