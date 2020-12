Trump avisa Irão para ataques contra interesses americanos no Iraque

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alertou o Irão contra qualquer ataque a militares ou diplomatas americanos no Iraque, dias depois de uma suposta milícia iraquiana apoiada por Teerão ter lançado uma série de foguetes contra a representação diplomática de Washington na militarizada "Zona Verde" de Bagdade.

O aviso, no Twitter na noite de quarta-feira, 23,surge depois da reunião das principais autoridades de segurança nacional dos EUA que visava para preparar uma série de opções ao Presidente a fim de impedir qualquer ataque aos interesses americanos no Iraque.

Durante semanas, as autoridades americanas sugeriram que o Irão ou milícias iraquianas aliadas poderiam realizar ataques de retaliação para marcar o primeiro aniversário do ataque de drones que matou o principal general do país, Qasem Soleimani, e líderes da milícia iraquiana nos arredores do aeroporto de Bagdad a 3 de janeiro.

O ministro das Relações Exteriores do Irão rejeitou as alegações de Trump de que o seu país estava por trás do recente ataque de foguetes.

Embora nenhum americano tenha sido morto ou ferido, o ataque e a ameaça de Trump indicam uma situação altamente inflamável no Iraque que pode rapidamente sair de controlo, de acordo com observadores.