Trump autoriza a aplicação de $900 mil milhões na luta contra a Covid-19

O presidente Donald Trump assinou, no domingo, 27, uma legislação de gastos de 2,3 trilhões de dólares, que inclui 900 mil milhões para alívio do coronavírus e o restante para gastos do governo americano até setembro próximo.

Trump havia considerado o mesmo projecto “uma vergonha”, após a aprovação na Câmara dos Representantes e no Senado, encerrando meses de negociações nas quais ele esteve pouco envolvido.

O projecto fora enviado de Washington para o clube de Trump, em Mar-a-Lago, na Flórida, para estar disponível caso decidisse transformá-lo em lei.

Trump deu sinal do fim do impasse quando, no final do dia, recorreu ao twitter para escrever “boas notícias sobre Lei de Alívio da Covid. Informações a seguir!”

Sem a assinatura de Trump ou a aprovação de uma medida provisória para financiar as operações, uma paralisação parcial do governo teria começado pouco depois da meia-noite de segunda-feira, 28.

O aumento de subsídios de desemprego e das protecções de despejo expiraram na manhã de domingo, 27.