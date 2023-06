Tropas ugandesas no encalço de atacantes que mataram dezenas de estudantes

O Presidente do Uganda, Yoweri Museveni, ordenou no domingo, 18, o envio de mais tropas para o oeste do país, onde atacantes de um grupo com ligações ao Estado Islâmico mataram pelo menos 37 estudantes do ensino secundário.



Membros do grupo rebelde Forças Democráticas Aliadas (ADF) mataram os estudantes na sexta-feira na Escola Secundária de Lhubirira, em Mpondwe, perto da fronteira com a República Democrática do Congo.

Os militares e a polícia disseram que os atacantes tinham também raptado seis estudantes e fugido em direção ao Parque Nacional de Virunga, do outro lado da fronteira. O seu destino é desconhecido.



Museveni disse que mais soldados se tinham juntado à perseguição na área, que inclui a montanha Rwenzori, de onde as ADF lançaram a sua insurreição contra Museveni na década de 1990.



"Estamos agora a enviar mais tropas para a área a sul da Montanha Rwenzori", disse ele numa declaração.

"A ação deles, a ação desesperada, cobarde e terrorista, não os salvará. Estamos a trazer novas forças para o lado do Uganda enquanto continuamos a caça do lado do Congo".



No sábado, a televisão privada NTV Uganda disse que o número de mortos era de 41, enquanto o jornal estatal New Vision disse que era de 42. Segundo o New Vision, 39 dos mortos eram estudantes e alguns foram mortos quando os atacantes fizeram explodir uma bomba enquanto fugiam.



O ataque suscitou uma condenação internacional generalizada, incluindo das Nações Unidas, da União Africana e da Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento da África Oriental. Os ugandeses ficaram chocados com o ataque.



"Os pais de todo o país, por favor, não entrem em pânico, os nossos filhos estão seguros e continuarão seguros. São pessoas más e estão a tentar fazer mal aos nossos filhos, mas não vão conseguir", disse Janet Museveni, primeira-dama e ministra da Educação, no final do dia de sábado.



Janet Museveni disse que o governo iria também investigar se houve algum lapso que tenha permitido que o ataque acontecesse.



"Foi dado o alarme e por quem? Como é que os agentes de segurança das redondezas reagiram? Porque é que o nosso pessoal do lado do Congo não tinha informações sobre este grupo dissidente, etc.? disse Museveni.



As ADF foram em grande parte derrotadas pelos militares ugandeses, mas os seus remanescentes fugiram para as vastas selvas do Congo oriental, de onde têm mantido a sua insurreição, atacando alvos civis e militares no Congo e no Uganda.



Em abril, as ADF atacaram uma aldeia no leste da República Democrática do Congo, matando pelo menos 20 pessoas.