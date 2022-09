Tropas israelitas matam militante palestiniano na Cisjordânia

Soldados israelitas dispararam e mataram um suspeito atirador palestiniano durante uma rusga durante a noite na Cisjordânia do Norte, segundo informações israelitas e palestinianas.



O exército disse ter visto um grupo de homens armados a viajar num carro e numa mota durante uma operação perto da cidade de Nablus e abriu fogo. O Covil dos Leões, um grupo militante local, disse que um dos seus membros, Sayid al-Kuni, foi morto num "confronto com as forças de ocupação".



Israel tem levado a cabo rusgas nocturnas na Cisjordânia do Norte desde uma série de ataques palestinianos mortais dentro de Israel na Primavera passada. Alguns dos atacantes vieram dessa região.



Dezenas de palestinianos foram mortos, fazendo de 2022 o ano mais mortífero no território ocupado desde 2016. A maioria dos palestinianos mortos eram militantes procurados ou jovens e adolescentes que atiram pedras ou bombas de fogo a soldados que invadiram as suas cidades. Mas alguns civis, incluindo uma jornalista da Al Jazeera e um advogado que inadvertidamente se dirigiram para uma zona de batalha, também foram mortos na violência.



Na semana passada, membros do Covil dos Leões entraram brevemente em confronto com as forças de segurança palestinianas em Nablus. O grupo vê a Autoridade Palestiniana como um veículo de corrupção e de colaboração com Israel.