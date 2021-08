Tropas de Moçambique e do Ruanda recuperam importante localidade de Awasse

O comandante geral da Polícia da República de Mocambique (PRM) anunciou que as Forças de Defesa e Segurança (FDS) e as tropas do Ruanda recuperaram a "importante localidade de Awasse", no distrito de Mocímboa da Praia, na terça-feira, 3.

"A tendência é melhorar cada vez mais naqueles pontos onde as Forças de Defesa e Segurança, em conjunto com as forças ruandesas, estão a conquistar", acrescentou Bernardino Rafael à imprensa,

Rafael indicou que foram ocupadas as principais posições dos grupos armados ao redor da vila de Mocímboa da Praia, que foi completamente cercada pelas forças moçambicanas e ruandesas.

Awasse encontrava-se sob ocupação dos jihadistas, na sequência do seu ataque à vila e porto de Mocímboa de Praia, a 11 de Agosto de 2020.

O chefe da PRM avançou que a recuperação de Awasse enquadra-se nos esforços para a normalização da vida dos cidadãos e viabilização dos projectos de desenvolvimento em curso naquela província, incluindo o empreendimento bilionário liderado pela petrolífera francesa Total.

Bernardino Rafael ainda referiu que, a partir de agora, o Governo vai trabalhar na reabilitação dos sistemas de fornecimento de energia e água, bem como dos serviços de saúde destruidos pelos jihadistas.

O comandante-geral da PRM visitou Awasse e garantiu que a intenção é permanecer nos lugares ocupados.