Treino militar conjunto fortalece relações Moçambique-Estados Unidos 

Militares moçambicanos e americanos terminaram, esta semana, o exercício de Treinamento Conjunto de Intercâmbio Combinado (JCET), que segundo uma nota da embaixada dos Estados Unidos representa o fortalecimento das suas relações.

Na cerimónia participaram o ministro da Defesa Nacional, Jaime Neto; e o Embaixador dos E.U.A., Dennis W. Hearne.

Na ocasião, Hearne disse que "tendo testemunhado as impressionantes habilidades do campo de batalha durante uma demonstração nas instalações de treino, fiquei orgulhoso do trabalho que os nossos compatriotas conseguiram realizar juntos", disse o Embaixador Hearne.

Durante dois meses, as Forças de Operações Especiais dos E.U.A. treinaram fuzileiros moçambicanos em capacidades tácticas, cuidados de combate a feridos, tiro, e execução de uma missão evitando ao mesmo tempo danos a civis e bens.

Na nota da embaixada americana em Maputo lê-se que o “exercício de treinamento reflecte o compromisso do Governo dos Estados Unidos em apoiar os esforços do Governo de Moçambique de derrotar o ISIS com uma estratégia holística, que inclui desenvolvimento socioeconómico, programas de resiliência comunitária e assistência em matéria de segurança”.

A mesma nota diz que em relação à segurança, “os Estados Unidos dão prioridade ao respeito pelos direitos humanos, protecção de civis e envolvimento com a sociedade civil em todas as componentes de assistência”.

Tal é fundamental “para combater eficazmente a ameaça dos Estado Islâmico em Moçambique”, realça a nota.

Consta que um segundo exercício de treinamento JCET terá lugar em Julho.

Moçambique enfrenta em Cabo Delgado, norte do país, uma insurgência armada de um grupo ligado ao Estado Islâmico, que ja provocou a morte de, pelo menos, duas mil pessoas, muitas por decapitação.