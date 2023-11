Trabalhadores em greve na empresa angolana LTI

Melhores salários, maior dignidade e a retirada do Imposto de Rendimento do Trabalho nos salários abaixo de 80 mil Kwanzas, como estipulado na lei são as exigências dos cerca de 500 grevistas da empresa de Logística e Transportes Integrados, cuja paralização do trabalho entrou ontem no seu segundo dia.

Alexandre Camela, 1º Secretário da Comissão Sindical da empresa. Disse haver muitas disparidades no salários com “indivíduos que exercem a mesma função com salários diferentes, ajudantes que ganham maior que o mestre”.

Para além disso há trabalhadores a ganhare 40.000 Kwanzas recordando depois que os salários tinham sido acordados com base num cambio de 500 dólares o Kwanza.

Com a perca de valor da moeda nacional os salários não correspondem ao que foi acordado e “ hoje o patrão não quer reajustar os salários”, disse.

Os grevistas filhados ao Sindicato dos Trabalhadores Organizados do Sector Petrolífero e Afins de Angola (STOSPA), dizem que o maior problema está no facto da direção da empresa não estar interessada em negociar.

“Por isso decidimos partir para greve para ver se o patrão tenta negociar”, disse Alexandre Camela que diz terem tentado por diversas vezes com cartas, cadernos reivindicativo e presencialmente contatos que não surtiram efeitos.

A VOA contatou a responsável dos recursos humanos da empresa que mostrou-se indisponível em prestar qualquer declaração.

A empresa de Logística e Transportes Integrados, mais conhecida por LTI, é uma empresa privada que presta serviços de logística e transporte a várias empresas angolanas.

Constituída aos 28 de Outubro de 2008, a LTI, foi registrada em nome do angolano Marcos Paulo da Cruz Pinheiro da Silva, e do cidadão português Nuno Miguel Sequeira Rodrigues Pereira, ambos funcionários da GIPAKA- Construção, pertencente “ao General angolano Helder Kopelipa”.

A VOA tentou igualmente o contato com o General Manuel Hélder Vieira Dias Júnior, "Kopelipa", mas sem sucesso.