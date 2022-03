Trabalhadores do Tribunal Supremo de Angola cruzam os braços até 1 de Abril

Os funcionários do Tribunal Supremo (TS) de Angola iniciaram nesta segunda-feira, 21, uma greve geral para exigirem melhores condições de trabalho e aumento de salários.



A greve foi convocada pela Comissão Sindical do Sindicato dos Funcionários Judiciais do TS, que garante os serviços mínimos.

“A situação continua inalterável, não houve nenhum desenvolvimento e como sabem as nossas reclamações têm a ver com reajuste salarial, a segurança e manutenção de equipamentos”, diz Domingos Fernandes Feka, primeiro secretário daquele sindicato que explica os motivos da paralisação.



A greve, que tinha sido suspensa em Dezembro de 2020, tem como ponto de partida, 2014, data em que os funcionários começaram a exigir a equiparação salarial dos funcionários do TS ao dos demais tribunais superiores, cujo ordenador é duas a três vezes superior.

Feka acrescenta que “a greve tem três fases, e a primeira vai de 21 de Março a 1 de Abril”.



O sindicato diz ter escrito uma carta com as suas reivindicações ao Presidente da República, que ainda não respondeu.



A VOA tentou ouvir a reação das autoridades do TS, mas sem sucesso.