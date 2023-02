Trabalhadores da maior indústria são-tomense denunciam más condições de trabalho e alojamento

Os trabalhadores da Agripalma, a maior unidade agro-industrial de São Tomé e Príncipe, estão descontentes com as condições de trabalho e de alojamento fornecidas pela empresa suportada pelo capital franco-belga e pediram a intervenção do Governo, socio minoritário, para evitar a paralisação dos trabalhos.



Desde de 2021, os cerca de mil trabalhadores da Agripalma reclamam a deterioração das suas condições de vida e de trabalho.

A empresa vocacionada para a produção de óleo de palma nasceu em 2009 em Ribeira Peixe, no sul de São Tomé.



Agripalma explora uma área de cerca de 5 mil hectares de palmeiras.



A fábrica de produção de óleo de palma inaugurada em 2019, produz mais de 10 mil toneladas por ano.



União Europeia, Suíça e China são os principais destinos de exportação do óleo orgânico produzido pela empresa.



“Aqui não temos água, nem para beber, nem para tomar banho”, diz um dos trabalhadores que prefere o anonimato, acrrescentando que as casas para o alojamento das suas famílias já não têm condições de habitabilidade.



“A chuva aqui é constante e quando chove eu e o meu filho ficamos sem onde dormir”, afirma outro trabalhador da fábrica de óleo de palma.



O director geral da Agripalma, Marc Van Strydonck, diz que a empresa de capital maioritário franco-belga está a priorizar o pagamento dos salários.



“Aqui os trabalhadores recebem cerca de três salários mínimos praticados no país e nunca falha o pagamento ao fim do mês”, disse o gestor da Agripalma.