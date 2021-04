Total confirma retirada de todo o pessoal do norte de Moçambique

A companhia Total confirmou nesta segunda-feira, 26, ter retirado todo o seu pessoal do norte da província de Cabo Delgado que trabalha no megaprojecto de gás, no valor de 20 mil milhões de dólares por motivos de força maior.

“Considerando a evolução da situação da segurança no norte da província de Cabo Delgado, em Moçambique, a Total confirma a retirada de todo o pessoal do projecto Mozambique LNG, do local de Afungi”, diz a gigante de energia em comunicado no qual considera que “esta situação leva a Total, como operadora do projecto Moçambique LNG, a declarar força maior”.

A companhia reitera a sua “a sua solidariedade para com o Governo e povo de Moçambique e deseja que as acções desenvolvidas pelo Governo de Moçambique e seus parceiros regionais e internacionais permitam o restabelecimento da segurança e estabilidade na província de Cabo Delgado de forma sustentada”.

Nas duas últimas semanas, como a VOA noticiou, a empresa suspendeu contratos com várias pequenas empresas devido à paralisação do investimento, na sequência dos ataques de insurgentes que se arrastam há três anos e meio.