Total analisa com Presidente moçambicano segurança do seu projecto bilionário em Cabo Delgado

A multinacional francesa Total, com megaprojecto de gás natural na ilha de Afundi, tem visto ataques de insurgentes aproximarem-se cada vez mais do seu investimento na província moçambicana de Cabo Delgado.

Aliás, a empresa tem neste momento as operações paradas após ataques dos insurgentes, tendo retirado os expatriados para fora da área e enviado aos trabalhadores locais para casa.

O presidente-executivo da Total, Patrick Pouyanné reuniu-se recentemente com o Presidente mocambicano, Filipe Nyusi, para discutir a intensificação da insurgência ligada ao Estado Islâmico no norte do país, que tem afectado o investimento da companhia francesa de 20 biliões de dólares na extração de gás natural.

Devido à situação, o Nyusi e Pouyanné concordaram com a necessidade de estabelecer um plano de segurança para garantir a boa execução do projecto

Agora, por causa de continuos problemas de segurança ao projecto, a multinacional estará em negociações com as autoridades da ilha francesa de Mayote para deslocar para ali operaçōes logísticas de apoio às suas operacoes offshore no norte de Mocambique, escreve a Carta de Mocambique citando Africa intelligence.

Adianta-se que Mayote, a 500 quilómetros de Pemba, possui um porto de águas profundas, um hospital functional, base naval e um destacamento permamente da Legião Estrangeira Franesa.

O projecto no entanto enfrenta alguns problemas como uma pista de terragem curta e o facto de alguma empresas que trabalham para a Total em Mocambique nao quererem mudar as suas operaçōes para Mayote devido aos custos onorosos de tal opção.