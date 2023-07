Toneladas de peixe apreendidas vão ser entregues a carenciados no Namibe

Mais de três mil toneladas de carapau apreendidas em arrastões que violam a veda serão entregues a instituições sociais no Namibe, anunciou o governador daquela província Archer Mangueira, numa conferência de imprensa que visou balancear os projetos sociais desenvolvidos nos últimos seis meses do ano de 2023 na província.

A distribuição gratuita a estas instituições sociais e à comunidades será pública.

O peixe será entregue a instituições como lares para idosos, hospitais, entre outras

O governante esclareceu ainda que haverá outras medidas contra os armadores dos respectivos arrastões que prevaricaram contra as normas da pesca em Angola no espaço marítimo do Namibe, com multas correspondentes à dimensão da infracção.

"Ninguém está contra os arrastões, mas sim, o Governo do Namibe está contra todos aqueles armadores que pescam ilegalmente, aqueles que não respeitam as normas impostas pelo estado angolano", frisou Mangueira.

"Se a biomassa não for preservada, as comunidades do Namibe enfrentarão escassez de peixe para a dieta alimentar", acrescentou ainda o governador, quem alertou para as consequências em perda de emprego e de empresas se a pesca ilegal não for combatida.

Em finais de Junho foram apreendidas centenas de toneladas de carapau, a Associação Industrial Angolana (AIA) pediu medidas severas contra a pesca por arrasto e avisou que a actuação de outras bandeiras coloca em causa a soberania de um país que viu fugir quase 500 mil toneladas anuais nas últimas décadas.