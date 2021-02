Tom Brady torna-se mais vencedor que qualquer equipa do futebol americano

O quarterback Tom Brady liderou a equipa Tampa Bay Buccaneers à vitória na grande final da temporada do futebol americano, a Liga Nacional de Futebol (NFL) contra o Kansas City Chiefs, 31 a 9, neste domingo, 7, no Estádio Raymond James, em Tampa, Estado da Flórida.

No Super Bowl LV, nome tradicional da final, que este ano foi a 55a.,Brady conseguiu o seu sétimo título e pela quinta vez foi considerado o jogo mais valioso da partida (MVP, nas siglas em inglês).

Tom Brady é o jogador mais vitorioso do futebol americano, com seis títulos pelo Patriots, clube que não apostou fortemente nele no ano passado pensando que, aos 42 anos, tinha chegado ao fim da carreira.

Ele quis provar o contrário e aceitou a proposta da equipa de Tampa, que tinha conquistado apenas um título, em 2003, e que há 13 anos sequer chegava à fase final, os conhecidos playoffs.

Com esta vitória, Brady tem, sozinho, mais títulos que as equipas mais votoriosas, Pittsburgh Steelers e New England Patriots, com seis cada.

O quarterback, o mais importante jogador de uma equipa de futebol americano, teve uma das suas melhores prestações em finais ao acertar 21 de 29 passes, conquistou 201 jardas e marcou três touchdowns (o golo que vale seis pontos), dois deles em conexão com Gronkowski, considerado o seu melhor amigo, que tinha pendurado as botas, mas regressou para fazer dupla com Brady na equipa de Tampa.

Do outro lado, Patrick Mahomes, quarterback dos Chiefs, para muitos um jogador com potencial para suplantar Brady, teve uma das piores actuações da carreira.

Tom Brady é casado com a supermodelo brasileira Giselle Bunchen, que sempre o acompanha aos jogos e esteve presente em Tampa, e tem três filhos.