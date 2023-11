Tiroteio no leste da República Democrática do Congo mata pelo menos sete pessoas

Pelo menos sete pessoas foram mortas a tiro no leste da República Democrática do Congo, onde se registam combates entre o exército e os rebeldes do M23, informaram fontes locais no domingo.



As circunstâncias que rodearam o tiroteio, que teve lugar no sábado à noite num campo para pessoas deslocadas no território de Nyiragongo, no Kivu do Norte, ainda não são claras.



O campo situa-se a norte da capital da província de Goma.



"Os autores do crime não foram identificados", disse uma fonte hospitalar, informando que quatro civis e três soldados foram mortos e 11 pessoas ficaram feridas.



O administrador da polícia do território, Coronel Patrick Iduma, disse que os milicianos "indígenas" tinham disparado "para assustar os deslocados que ocupavam as suas parcelas".



O líder da sociedade civil local, Pascal Harerimana, disse num depoimento de uma testemunha que os perpetradores "estavam vestidos com os novos uniformes dos soldados que tinham chegado recentemente à frente".



Acrescentou ainda que entre os mortos se encontravam civis que estavam num bar.



No mês passado, os combates voltaram a eclodir entre os rebeldes do M23, liderados pelos tutsis, de um lado, e as tropas congolesas e as milícias pró-estatais, do outro, rompendo vários meses de relativa calma na região volátil



O M23 - que é alegadamente apoiado pelo Ruanda - conquistou vastas áreas do território do Kivu do Norte depois de lançar uma campanha no final de 2021.



No fim de semana passado, pelo menos seis pessoas foram mortas e uma dúzia ficou ferida quando eclodiu uma "disputa" entre as tropas congolesas e os combatentes das milícias pró-Estado no território de Nyiragongo.



No território vizinho de Masisi, no domingo, fontes locais relataram combates entre o exército e os rebeldes após alguns dias de relativa calma.



"O M23 atacou-nos esta manhã em Karenga", disse uma fonte de segurança.



O ataque desalojou soldados da sua posição, "mas vamos recuperar a área", acrescentou a fonte.