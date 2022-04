Tiroteio em Sacramento faz seis mortos e pelo menos dez feridos

A polícia de Sacramento, na Califórnia, diz que seis pessoas morreram e pelo menos dez outras ficaram feridas após um tiroteio no centro de Sacramento.



O Departamento de Polícia de Sacramento disse que o tiroteio aconteceu na manhã de domingo. Decorrem buscas por pelo menos um suspeito.



Um vídeo publicado no Twitter mostra pessoas a correr pela rua enquanto o som de tiros rápidos podia ser ouvido ao fundo. O vídeo mostrou que várias ambulâncias foram enviadas para o local.



A polícia forneceu poucos detalhes sobre as circunstâncias do tiroteio, mas disse num tweet que "uma grande presença policial permanecerá e a cena permanecerá activa".



A chefe de polícia de Sacramento, Kathy Lester, disse em conferência de imprensa que a polícia estava a patrulhar a área por volta das 2h da manhã quando ouviu tiros. Quando chegaram ao local, encontraram uma grande multidão reunida na rua e seis pessoas mortas. Outras dez foram transportados para hospitais. Nenhuma informação foi dada sobre as suas condições.



As autoridades não sabem se um ou mais suspeitos estavam envolvidos e estão a pedir ajuda do público para identificar quem é o responsável. Lester não deu detalhes sobre o tipo de uso de arma.

Os moradores foram solicitados a evitar a área, repleta de restaurantes e bares que leva ao Golden One Center, onde os Sacramento Kings jogam basquetebol.



Berry Accius, um activista comunitário, disse que chegou ao local logo após o tiroteio.



"A primeira coisa que vi foram vítimas. Eu vi uma jovem com um monte de sangue no seu corpo, uma jovem tirando vidro dela, uma jovem a gritar dizendo: 'Eles mataram minha irmã.' Uma mãe a correr: 'Onde está o meu filho, o meu filho foi baleado?'", disse ele.



Kay Harris, 32, disse que estava a dormir quando um dos seus familiares ligou para dizer que achava que o seu irmão havia sido morto. Ela disse que achava que ele estava no London, uma discoteca na 1009 10th Street.



Harris disse que já esteve na discoteca algumas vezes e descreveu como um lugar para "o público mais jovem".



A polícia tem as ruas ao redor da discoteca fechadas.

*Artigo actualizado, após número de feridos ter aumentado de 9 para 10