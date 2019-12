Tiroteio em igreja no Texas deixa dois mortos

Duas pessoas morreram num tiroteio numa igreja no Estado americano do Texas neste domingo, 29, na periferia de Fort Worth, cidade vizinha a Dallas.

Por volta das 11 horas e 30 minutos o atirador entrou no templo da West Freeway Church of Christ, in White Settlement ,e começou a disparar contra todos até que foi contido por um membro da congregação.

Um porta-voz do serviço de emergência disse que uma das vítimas morreu ainda na igreja, e outra, a caminho do hospital.

O governador do Estado, Greg Abbott, ofereceu condolências e pediu que as pessoas orassem pelas vítimas.

“Lugares de adoração são sagrados, estou grato aos membros da igreja que contiveram o atirador e evitarem mais perdas”, escreveu num comunicado.

Sem dar muitos detalhes, as autoridades admitiram que o suspeito de abrir fogo contra os fiéis estaria entre os baleados, mas não há confirmação.

Há dois anos, a pouco mais de 300 quilómetros, em Sutherland Springs, um atirador entrou numa igreja e disparou contra os fieis, provocando 26 mortos.