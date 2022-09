Tiroteio e presença militar em Ouagadougou alertam para receio de golpe no Burkina Faso

Por volta das 4h30 da manhã de sexta-feira, foram relatados tiros e uma forte explosão na capital do Burkina Faso, nas proximidades do Campo Baba Sy, onde está baseado o Presidente do país, Paul-Henri Damiba.

Testemunhas disseram que os tiros também podiam ser ouvidos vindos de Kosyam, onde está localizado o palácio presidencial.



Segundo relatos, os soldados tinham bloqueado o centro da cidade, uma área onde se encontram muitos edifícios governamentais, bem como a estação nacional de televisão e a embaixada francesa.



Os acontecimentos desta manhã têm as marcas de um possível golpe de estado.

Em Janeiro, o Tenente Coronel Damiba chegou ao poder num golpe militar que viu o antigo presidente Roch Kabore ser preso por membros das forças armadas. A emissora nacional RTB ficou fora do ar durante grande parte do dia, antes dos soldados aparecerem na televisão para anunciarem que tinham tomado o poder.



Esta manhã, RTB esteve de novo fora do ar durante várias horas, embora uma história sobre a cultura do algodão tenha sido transmitida por volta das 9 da manhã, hora local, antes de o canal voltar a sair do ar.



Pouco depois das 12 horas, hora local, o gabinete do presidente divulgou uma declaração no Facebook, parte da qual dizia: "Face à situação confusa criada como resultado de um movimento de humor por alguns elementos das forças armadas nacionais esta sexta-feira ... Estão em curso negociações para trazer de volta a calma e a serenidade".



A Embaixada dos EUA advertiu os americanos para limitarem os seus movimentos e se manterem informados sobre as reportagens dos meios de comunicação locais. Os acontecimentos desta manhã vêm depois da frustração crescente com a incapacidade do governo para lidar com a insegurança causada por grupos militantes ligados à Al Qaeda e ao Estado Islâmico.



Na segunda-feira, um comboio que transportava alimentos e abastecimentos básicos para a cidade de Djibo, no norte do país, que tem estado cercada por militantes durante anos, foi emboscado. Onze soldados foram mortos, e mais de 50 civis foram considerados desaparecidos.



O incidente suscitou sérias preocupações acerca do governo, tendo muitos cidadãos expressado os seus receios e dúvidas sobre os meios de comunicação social.



Paul Melly, um analista da Chatham House, diz que "os militares tomaram o poder no Burkina Faso em Janeiro e justificaram o seu golpe pelo fracasso do anterior governo democrático em combater a violência jihadista, mas por essa mesma referência, esta junta militar provou ser incapaz de reduzir seriamente o nível de violência e a frustração tem continuado. Burkinabe sente medo da continuação da propagação da violência jihadista".



Um pequeno empresário, que se recusou a dar o seu nome, perto do local onde os militares tinham bloqueado o centro da cidade, disse "que em qualquer caso, a forma como governam não é boa. Há os jihadistas que matam muita gente".



As próximas horas serão provavelmente cruciais para determinar se Damiba foi deposto após apenas nove meses no poder.

Henry Wilkins em Ouagadougou