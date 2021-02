Tiger Woods tem acidente de carro e é operado

O golfista Tiger Woods sofreu um acidente de carro perto de Rancho Palos Verdes, no Estado americano da Califórnia, e foi levado por equipas de paramédicos a um hospital, onde foi submetido a uma cirurgia.

“Tiger Woods sofreu um acidente de carro esta manhã na Califórnia e sofreu vários ferimentos nas pernas. Ele está actualmente em cirurgia e agradecemos a sua privacidade e apoio", revelou o agente dele, Mark Steinberg, sem dar detalhes sobre a cirurgia.

O atleta de 45 anos de idade estava sozinho no carro que ficou praticamente destruído depois do embate.

Em nota, o gabinete do xerife do condado de Los Angeles revelou que a polícia respondeu a uma "colisão com capotamento", tendo Wood "sido retirado dos destroços com equipamentos e transportado para um hospital local de ambulância para tratar os ferimentos".

Desconhece-se, por agora, a gravidade das lesões, mas o porta-voz da polícia, Herny Narvez, revelou que Woods "sofreu ferimentos de moderados a graves depois de ter sido puxado do seu carro para fora".

Não é a primeira vez que Tiger Woods sofre um acidente de carro.

Em 2009, ele teve um acidente na sua casa, na Flórida, mas antes, em 2017, ele chegou a ser preso quando policias o encontraram desmaiado ao volante.

Na altura, Tiger Woods disse que tinha tomado medicamentos e não percebeu o efeito que poderiam provocar.