Terramoto deixa quase 300 mortos e muita destruição nos Marrocos

Um poderoso terramoto nas montanhas do Alto Atlas, em Marrocos, deixou, até agoram quase 300 mortes, ao mesmo tempo que derrubou edifícios e fez com que pessoas fugissem das suas casas em várias cidades na noite desta sexta-feira, 8.

O Centro Geofísico de Marrocos disse que o terramoto ocorreu na área de Ighil, no Alto Atlas, com uma magnitude de 7,2 na escala de Ritcher, enquanto o Serviço Geológico dos EUA estimou a magnitude do terremoto em 6,8, a uma profundidade relativamente rasa de 18,5 quilómetros.



Moradores de Marrakech, a cidade mais próxima do epicentro, disseram que alguns edifícios desabaram na cidade antiga, Património Mundial da UNESCO.



Uma autoridade local que pediu o anonimato disse que a maioria das mortes ocorreu em áreas montanhosas de difícil acesso.

“De acordo com um relatório provisório, o terramoto matou 296 pessoas nas províncias e municípios de Al-Haouz, Marraquexe, Ouarzazate, Azilal, Chichaoua e Taroudant”, afirmou o Ministério do Interior de Marrocos num comunicado.



A nota diz que outras 153 pessoas ficaram feridas, mas o relatório é provisório e feito durante a noite.



O terramoto ocorreu a 71 quilómetros a sudoeste do ponto turístico de Marrakech, às 23 horas e 11 minutos locais, informou o Serviço Geológico dos EUA.



“Sentimos um tremor muito violento e percebi que era um terramoto”, disse Abdelhak El Amrani, de 33 anos, de Marraquexe, à AFP por telefone.



“Pude ver prédios se movendo. Não temos necessariamente reflexos para esse tipo de situação", continuou El Amrani, acrescentando que “a energia caiu durante 10 minutos, assim como a rede (telefónica), mas depois voltou a funcionar.



Fayssal Badour, outro residente de Marraquexe, disse à AFP que conduzia quando ocorreu o terramoto.



"Parei e percebi o desastre que era. Foi muito sério, como se um rio tivesse transbordado. A gritaria e o choro eram insuportáveis", lembra Badour.



As agências informaram que os hospitais de Marraquexe recerem um “fluxo massivo” de pessoas feridas.



Na cidade de Al-Haouz, perto do epicentro do terramoto, uma família ficou presa nos escombros depois que a sua casa desabou, informou a mídia local.

As autoridades marroquinas não divulgaram aindaqualquer declaração oficial sobre mortes ou danos.



"A terra tremeu durante cerca de 20 segundos. As portas abriram e fecharam sozinhas enquanto eu descia correndo as escadas do segundo andar", disse Hamid Afkir, professor numa área montanhosa a oeste do epicentro, perto de Taroudant, acrescentando que houve tremores secundários.



Danos em Marraquexe



"Em Marraquexe, algumas casas na densamente povoada cidade velha desabaram e as pessoas trabalham arduamente para remover os escombros enquanto esperam por equipamento pesado", disse o morador Id Waaziz Hassan.



Imagens da muralha medieval da cidade mostram grandes rachaduras numa seção e partes que haviam caído, com escombros espalhados pela rua.



Moradores de Rabat, cerca de 350 quilómetros a norte de Ighil, e as da cidade costeira de Imsouane, a de 180 quilómetros a oeste, também fugiram das suas casas, temendo um terramoto mais forte, segundo testemunhas da Reuters.

C/ AFP e Reuters