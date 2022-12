Terceiro ataque contra sede do Sindicato de Jornalistas Angolanos em véspera de marcha de protesto

Pela terceira vez em poucas semanas, o Sindicato dos Jornalistas Angolanos foi de novo assaltada nesta sexta-feira, 16, um dia antes da marcha de protesto dos jornalistas prevista para acontecer amanhã em Luanda.



No dia 3 de Dezembro, desconhecidos levaram a CPU do computador principal e deixaram mensagens intimidatórias contra o secretário-geral do sindicato e hoje levaram o monitor.

Vários profissionais da imprensa denunciaram várias ameaças anónimas.

Ante esta onda de ataques e ameaças, os jornalistas marcham nas ruas de Luanda contra ameaças.

"Apelamos às autoridades competentes a investigarem para esclarecerem que estão por detrás destes actos”, disse o secretário-geral do SJA, Teixeira Cândido, em conferência de imprensa em que anunciou a marcha, tendo sublinhado que "estamos a ser atacados".

Teixeira Cândido afirma que não há dúvida, que pelo “modus operandis”, se trate de ataques à liberdade de imprensa.

Em entrevista à VOA nesta sexta-feira, 16, em Washington, o Presidente angolano João Lourenço disse que as autoridades devem investigar as denúncias e responsabilizar os seus autores, mas refutou qualquer envolvimento do Governo.