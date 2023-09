Tempestade tropical Ophelia em direção ao interior da Carolina do Norte

ANNAPOLIS, Maryland (AP) – Moradores da costa da Carolina do Norte e da Virgínia prepararam-se para possíveis inundações após a tempestade tropical Ophelia atingir a costa perto de uma ilha barreira da Carolina do Norte, trazendo chuva, ventos prejudiciais e perigosas ondas de água.

A tempestade chegou à costa por volta das 6h15 de sábado, perto da Ilha Esmeralda, com ventos fortes de 113 quilómetros por hora, embora os ventos máximos sustentados tenham caído para 80 quilómetros por hora, no meio da manhã.

O sítio de rastreamento de serviços públicos poweroutage.us reporta que dezenas de milhares de residências e empresas estão sem energia em vários condados do leste da Carolina do Norte.

Inundações com risco de vida e até 20 centímetros de chuva estão previstas em partes do leste do estado e sudeste da Virgínia. A tempestade também promete um fim de semana de chuva e vento em toda a região do médio Atlântico até domingo.