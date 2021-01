Tempestade Eloise poderá atingir a costa moçambicana em dois dias

O Instituto Nacional de Meteorologia diz que a tempestade tropical Eloise já está no Canal de Moçambique e desloca-se em direcção à província de Sofala, podendo intensificar-se e atingir o estágio de ciclone tropical de categoria 3.

Prevê-se que o seu epicentro, com ventos de até 150 quilómetros hora e rajadas até 170 quilómetros por hora atinja a costa moçambicana, na região entre os distritos de Muanza e Machanga nas primeiras horas do dia 23.

Falando em conferência de imprensa, na tarde desta quinta-feira, Daviz Simango, Presidente do Município da Beira, deixou um forte apelo a todos os residentes locais, pedindo-lhes que mantenham a calma e procurem abrigar-se em lugares mais seguros.

Daviz Simango diz que todos os membros do Conselho Municipal da Beira estão em alerta máximo e que, em caso de quebra de comunicações, eles estarão facilmente localizáveis nas sedes dos bairros, nos postos administrativos e ele, pessoalmente, nas oficinas da Munhava, nos arredores da cidade.

Além de Sofala, a tempestade tropical Eloise poderá afectar as províncias de Manica e Zambézia, no centro, e Inhambane e Gaza, no sul do país.