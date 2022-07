Tchizé dos Santos: "Portugal recebeu ameaça de João Lourenço e faz o que o João Lourenço quer"

A antiga deputada angolana e filha de José Eduardo dos Santos Welwitschia “Tchizé” dos Santos acusa as autoridades judiciais de Portugal e Angola de a perseguirem por ser filha do antigo Presidente, mesmo sem qualquer processo criminal contra ela.



A antiga deputada do MPLA, que enfrenta o Governo angolano em tribunais de Catalunha, Espanha, sobre a transladação do corpo do seu pai, José Eduardo dos Santos, diz que tem contas em bancos portugueses e angolanos bloequadas, sem qualquer queixa.



“Portugal recebeu ameaça de João Lourenço e faz o que o João Lourenço quer, em Angola também não tenho qualquer protecção porque João Lourenço é que manda nos tribunais” disse.

Tchizé dos Santos, que perdeu o mandato de deputada do grupo parlamentar do MPLA, supostamente, pelas ausências prolongadas e retiradas nas reuniões plenárias, explicou à VOA que as autoridades de Portugal congelaram suas contas, por uma alegada denúncia pública feita pelo jornalista Rafael Marques, mas que desde 2020 até hoje, não foi aberto qualquer processo crime contra ela.

“Como é possível um artigo ser suficiente para congelarem a minhas contas mesmo sem qualquer processo contra mim?” pergunta.



A VOA tentou contactar o jornalista Rafael Marques, mas sem sucesso.

Em relação ao destino do corpo do pai, Welwitchia “Tchizé” dos Santos disse que continua a aguarda pela decisão do tribunal de Catalunha.