"Tchizé" dos Santos pede impugnação da decisão do Parlamento que lhe retirou o mandato

A antiga deputada do MPLA Welwitschea dos Santos "Tchizé" entregou no Tribunal Constitucional (TC) uma acção de impugnação da decisão da Assembleia Nacional (AN) que cassou recentemente o seu mandato

“Informo à imprensa e a todos os interessados, que deu entrada no Tribunal Constitucional da República de Angola uma Ação de Impugnação da Resolução n.º 63/19 da AN que, ao arrepio da Constituição da República de Angola e em atropelo à democracia angolana deliberou a minha perda de mandato com base em informações falsas dadas de má fé aos Deputados, sem que me fosse dado conhecimento prévio de qualquer inquérito, ou garantido o Direito Humano e Constitucional a ser ouvida e a defender-me como manda o Regimento da Assembleia Nacional e na Constituição da República de Angola”, revelou “Tchizé” na sua página no Instagram nesta terça-feira, 17.

A antiga deputada, que também está suspensa do Comité Central do MPLA, partido no poder, acrescenta esperar “serenamente que as instituições angolanas estejam à altura do País e do povo angolano e que possam exigir a reposição da legalidade e do meu bom nome, lesado com consequências e danos muito significativos ao nível nacional e internacional”.

A filha do antigo Presidente José Eduardo dos Santos perdeu o mandato em Outubro quando o Parlamento devido à ausência prolongada no Parlamento.