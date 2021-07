Taxistas do Uíge em greve contra redução de preços em “propaganda do MPLA”

Confrontos entre taxistas e empresários e membros de mobilização, propagandae Marketing do MPLA, terminam em greve dos taxistas que fazem o troço Uíge e Negage na manhã desta terça-feira na cidade do Uíge.

Os taxistas que circulam no troço entre Uíge e Negage entraram em greve na manhã desta terça-feira, pelo facto do empresário Nguami Maka, gestor de uma empresa de transportes públicos, ter decidido baixar os preços do bilhete de passagem do Uíge e Negage nos seus autocarros para 200 kwanzas contra os 400 que os taxistas cobram habitualmente.

Os taxistas acusam Nguami Maka, que é alegadamente membro do departametno demobilização, propaganda e marketing do MPLA, de er baixado os preços como parta de uma manora eleitoral.

As autoridades disseram apoiar a medida.

Alfredo Antonio, taxista há 7 anos considerou a atitude do empresário como tendouma intenção política.

"Já vimos a carregar há muito tempo no preçário de 400 kwanzas, infelizmente aparece aqui o empresário Nguami Maka que afecto ao partido do MPLA, baixr os preços para 200 kwanzas sem concordância com os outros”, disse.

“Duzentos kwanzas não no recompensa nada nos gastos da manutenção da viatura", acrescentou contou Alfredo António para quem“a razão de baixar os preços é tirar proveitos eleitorais, chegamos numa conclusão que ele está fazer propaganda".



João Paulo, um dos líderes do grupo dos taxistas prometeu que se não haver concordância, os taxistas poderão recorrer a uma manifestação.

Já os passageiros que tiveram dificuldade de se locomover do Uíge para Negage, entre trabalhadores e comerciantes lamentam os constrangimentos provocados pela greve dos taxistas esta manhã.

Contactada a direção municipal dos transportes, o director municipal dos transportes, trafico e mobilidade do Uíge, Acácio dos Santos, disse que a sua direcção está a favor do empresário para reduzir os preços.

Acácio dos Santos adiantou ainda que está marcado um encontro entre os taxistas e a direção dos transportes na próxima quinta-feira.

Associação dos taxistas, não possui representação há mais de três anos na província do Uíge.

Apesar de repetidos esforços não foi possível contactar Nguami Maka