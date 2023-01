Taxa de desemprego cai em Angola, mas economistas defendem medidas de promoção do emprego

O Gabinete de Estudos Económicos do Banco Fomento Angola (BFA) revela que a taxa de desemprego deverá ficar novamente abaixo dos 30% no último trimestre de 2022, a mais baixa desde 2019.

Esss dado é corroborado pelo Instituto Nacional de Estatísticas que aponta para uma redução de 4,1 pontos percentuais no terceiro trimestre de 2022, em comparação com o período homólogo do ano passado, e de 0,2 pontos percentuais em comparação com o segundo trimestre, quando a taxa foi de 30,2%.



Economistas ouvidos pela VOA em Luanda fazem a sua leitura desses números ao mesmo tempo que sugerem mais medidas para uma maior redução do desemprego.

