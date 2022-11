Tanzânia: Equipas resgatam 26 de passageiros de avião que caiu no Lago Vitória

As autoridades tanzanianas informaram ter resgatadom 26 pessoas de um total de 43 que seguiam a bordo de um avião da companhia aérea Precision Air que se despenhou neste domingo, 6, no Lago Vitória, no noroeste do país, com 43 pessoas a bordo, anunciaram fontes locais.

O comissário da região de Kagera, Albert Chalamila, disse que as operações de salvamento continuavam sem confirmar qualquer número de mortes..



"A operação de resgate ainda está em andamento e estamos em comunicação com os pilotos", acrescentou Chalamila.



A Precision Air, uma empresa de capital aberto que é a maior companhia aérea privada da Tanzânia, disse ter enviou equipas de resgate ao local.



Imagens de vídeo transmitidas pela mídia local mostraram o avião em grande parte submerso no lago, enquanto os socorristas, incluindo pescadores, atravessavam a água para levar as pessoas em segurança.



As equipas de emergência tentaram levantar a aeronave da água usando cordas, com auxílio de guindastes e de residentes.



Informações preliminares das forças de segurança indicaram que o avião modelo ATR 42-500, que viajava de Dar Es Salaam para Bukoba via Mwanza, terá caído no lago pouco antes de tentar aterrar no aeroporto de Bukoba, devido a fortes chuvas e ventos fortes.

No Twitter, a Presidente da República Samia Suluhu enviou "condolências a todos aqueles que foram afectados por este acidente" e acrescentou que "vamos manter a calma enquanto a operação de resgate continua e pedimos a Deus que nos ajude".

