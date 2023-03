Tanzânia detecta primeiros casos da doença de Marburg

A Tanzânia confirmou os seus primeiros casos de Marburg, uma febre hemorrágica viral de alta letalidade com sintomas amplamente semelhantes aos do Ebola, informou a Organização Mundial da Saúde (OMS).

A OMS disse em comunicado, na noite de terça-feira, que a confirmação da doença pelo laboratório público nacional da Tanzânia ocorreu após a morte de cinco das oito pessoas na região de Kagera, no noroeste da Tanzânia, que desenvolveram sintomas, que incluem febre, vômitos, sangramento e insuficiência renal.

Entre os mortos está um profissional de saúde, informou a OMS.

Os três que sobreviveram estão em tratamento, com 161 contactos sendo monitorados.

"Os esforços das autoridades de saúde da Tanzânia para estabelecer a causa da doença são uma indicação clara da determinação de responder com eficácia ao surto", disse Matshidiso Moeti, diretora regional da OMS para a África.

"Estamos a trabalhar com o governo para ampliar rapidamente as medidas de controlo para impedir a propagação do vírus."

Com uma taxa de mortalidade de até 88%, Marburg é da mesma família do vírus responsável pelo Ebola e é transmitido às pessoas por morcegos frugívoros. Em seguida, ele se espalha através do contato com fluidos corporais de pessoas infectadas.

Os sintomasde Marburgo incluem febre alta, dor de cabeça intensa e mal-estar, que geralmente se desenvolvem sete dias após a infecção, de acordo com a OMS.

A Guiné Equatorial também está lutando contra seu primeiro surto de Marburg, confirmado em Fevereiro.