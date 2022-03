Tanzânia: Colisão entre autocarro e camião mata mais de 20 pessoas

Pelo menos 23 pessoas morreram depois de uma colisão entre um autocarro e um camião no leste da Tanzânia na sexta-feira, disse a polícia.



"O número de mortos agora é de 23", disse o chefe de operações e treino da polícia Liberatus Sabas.



Um chefe de polícia da região leste de Morogoro, Fortunatus Muslim, disse que o acidente ocorreu em Melela Kibaoni, cerca de 200 quilómetros a oeste da cidade costeira e centro económico de Dar es Salaam.



"O motorista do camião, que estava a caminho do porto de Dar es Salaam para a República Democrática do Congo, ultrapassava uma motocicleta quando os dois veículos colidiram frontalmente", disse Muslim.



O autocarro viajava na outra direção da cidade de Mbeya, no oeste, para a cidade costeira de Tanga, acrescentou.



A presidência disse inicialmente na sexta-feira que 22 pessoas tinham morrido, mas um dos feridos acabou por morrer. O número actual é de 23 mortos e 37 feridos.



A Presidente Samia Suluhu apresentou as suas condolências no Twitter e instou "os automobilistas a aderirem às regras de trânsito".



A Tanzânia tem visto uma série de acidentes de trânsito fatais.



Na segunda-feira, quatro pessoas morreram num acidente de autocarro nos arredores da cidade de Tunduma, no sudoeste, perto da fronteira com a Zâmbia, a caminho de Dar es Salaam.



Em Maio de 2017, 35 pessoas - 32 delas crianças em idade escolar - morreram num acidente de autocarro. O veículo estava em alta velocidade.



Dois anos antes, 42 pessoas morreram numa colisão entre um autocarro e um camião.



Ainda pior foi um acidente em 2006 que viu um autocarro de 26 lugares com 74 passageiros sair da estrada perto da cidade de Arusha, no norte, e cair de uma ponte no rio, matando 54 pessoas.