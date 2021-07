Tóquio 2020: Cabo Verde perde no boxe frente ao Uzbequistão

O pugilista cabo-verdiano David Pina, na categoria 48-52 quilos, perdeu por diferença mínima ante o campeão olímpico e mundial Zoirov Shakhobidin, do Uzbequistão, neste sábado, 31, na sua estreia nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

“Com pontuação muito colada ao vencedor em todos os rounds, o nosso atleta termina a sua participação mostrando a garra do crioulo, sem medo do adversário e das adversidades”, lê-se na página do Comité Olímpico Cabo-verdiano no Facebook.

Numa mensagem de vídeo após o combate, Pina disse ter ficado provado que “os atletas cabo-verdianos têm capacidade, mas necessitamos de mais apoios e condições”.

A ginasta Márcia Lopes é a última atleta do arquipélago a entrar em acção, na segunda-feira no Ariake Gymnastics Center.