Tóquio 2020: Brasil é bicampeão olímpico no futebol masculino

O Brasil conquistou a medalha de ouro no futebol masculino no Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 ao vencer neste sábado, 7, a Espanha no prolongamento por 2-1.

Com este resultado, os canarinhos são bicampeões olímpicos em três finass consecutivas da prova maior do desporto mundial.

A equipa brasileira começou por perder um penalti por Richarlison, mas ainda no primeiro tempo adiantou-se no marcador com um golo de Matheus Cunha.

No tempo complementar, Oyarzabal empatou para a Espanha que pressionou mais a defesa brasileira.

Com o empate a uma bola, Malcom, que tinha entrado no segundo tempo, levou a melhor sobre um defesa e marcou o golo do título aos 108 minutos.

Destaque no Brasil, a presença de Daniel Alves, o jogador com mais títulos na história do futebol mundial, que foi capitão da selecção, fez todos os jogos e conquistou o ouro olímpico aos 38 anos de idade.

Espanha ficou com a medalha de prata e México coma de bronze.