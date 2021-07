Tóquio 2020: Angolanas perdem no andebol, cabo-verdiana eliminada na natação e moçambicana sonha na vela

A selecção angolana de andebol feminino estreou-se neste domingo, 25, Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, com uma derrota ao perder com Montenegro por 33-22.

Na sua séptima participação na prova mundial, as angolanas caíram na jornada inaugural do Grupo A, com Natália Fonseca a ser a melhor marcadora com seis golos.

Na fase de grupos, as quatro primeiras classificadas de cada um dos dois agrupamentos, de seis, qualificam-se para os quartos de final.

Por seu lado, também hoje, a nadadora cabo-verdiana Jayla Pina ficou na terceira posição nos 100 metros bruços na prova, mas não conseguiu passar à fase seguinte.

Jayla Pina fez o tempo de 1:16:96 e foi superada pela haitiana Pierre Grande (1:14:82) e a turkmenia Darya Semyonova (1:16:37), que completaram o pódio.

De acordo com informações avançadas pelo Comité Olímpico Cabo-verdiano (COC), Jayla Pina fica a poucos segundos de qualificação para a semifinal dos Jogos de Tokyo.

A delegação moçambicana entrou na água, na modalidade de vela, com Deizy Nhaquile a terminar as primeiras duas etapas em 38º lugar (foi 30ª na primeira regata e 41ª da segunda).

Amanhã há mais duas regatas entre 44 participantes na provas, das quais apenas 10 seguem para etapa final e decisiva para medalhas.

Brasil empate e "estrelas" da NBA perdem

No futebol, a selecção brasileira masculina provou que os “canarinhos” não se dão bem com equipas de países africanos nos Jogos Olímpicos.

Nos Jogos de Atlanta-1996, o Brasil foi eliminado pela Nigéria, o mesmo aconteceu em Sydney-2000 ante os Camarões e no Rio-2016 não foi além um empate ante a África do Sul.

Neste domingo, o escrete, que venceu a Alemanha na estreia por 4 a 2, não foi além de um empate a zero ante a Costa do Marfim.

Os jogadores brasileiros criticaram a expulsão de Douglas Luiz, logo aos 15 minutos de jogo, o que os obrigou a jogar com 10 elementos até aos 36 minutos do segundo tempo quando o árbitro expulsou o marfinense Kouassi.

Na saída do campo, os jogadores brasileiros contestaram a expulsão de Douglas Luiz, logo aos 15 minutos de jogo. Somente aos 36 da segunda etapa, com cartão vermelho para Kouassi, a partida ficou em igualdade de atletas em campo.

Entretanto, a nota mais saliente do dia aconteceu no basquetebol masculino com a equipa dos Estados Unidos a perder ante a França por 76 a 83.

Os franceses já tinham eliminado os norte-americanos na Copa do Mundo de 2019, nas quartas-de-final. Desta vez, superaram a grande actuação de Jrue Holiday no último período.

O campeão da NBA pelo Milwaukee Bucks anotou 12 pontos, enquanto Kevin Durant incorreu em muitas faltas e só actuou por 20 minutos, fazendo apenas 10 pontos.

A equipa americana, três vezes campeã olímpica, foi melhor no primeiro tempo, mas os gauleses mudaram o rumo do jogo no terceiro quarto e no último minuto Fournier deu a vitória à sua formação.