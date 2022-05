Surto de dengue em São Tomé e Príncipe coloca Governo em alerta

As fortes chuvas que têm caído nos últimos meses em São Tomé e Príncipe podem estar na origem do novo surto da dengue, com 30 casos confirmados.

A ministra da Saúde, que confirmou o surto, diz que medidas estão a ser tomadas e médica critica o secretismo das autoridades.

“O nosso país é tropical e com as chuvas que temos registado nos últimos meses, com a falta de saneamento, podem ter originado este surto”, afirmou Filomena Monteiro, quem revelou que não é a primeira vez que o país de clima tropical quente e húmido convive com a dengue.



“Temos informação de dois estudos realizados no país que já tinham confirmado a existência da dengue em mulheres grávidas. Um destes estudos foi realizado entre 2003 e 2004, mas só em 2016 foi tornado publico”, afirmou a ministra.

A médica, especialista em saúde publica, Ana Maria Costa, lamenta o secretismo das autoridades com questões de saúde pública.



“A população deve estar informada sobre questões de saúde publica para colaborar na prevenção das doenças. Nós, são-tomenses, temos muitos segredos na nossa vida pessoal e temos a tendência de transferir este secretismo para a administração do estado”, diz Ana Maia Costa.



Perante o surto da dengue, as autoridades sanitárias anunciaram a criação de uma comissão multidisciplinar e a adopção de medidas urgentes para conter a propagação de doença.