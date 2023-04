Supremo Tribunal dos Estados Unidos mantém uso de pílula abortiva

O Supremo Tribunal dos Estados Unidos decidiu manter o acesso à pílula abortiva mifepristona, enquanto decorre um processo contra o seu uso em tribunais inferiores.



O órgão deu assim provimento, na sexta-feira, 21, a pedidos de urgência do Governo Biden e do fabricante do comprimido, Danco Laboratories, para permitir que as mulheres continuem a ter acesso à pílula.

A decisão suspende uma liminar de um juiz federal do Texas, que no início deste mês ordenou restrições ao medicamento.



Dois juízes do tribunal de nove membros - os conservadores Clarence Thomas e Samuel Alito - discordaram da decisão.



A decisão do tribunal inferior foi emitida a 7 de Abril por um juiz federal no Texas, depois que uma coligação de grupos antiaborto e médicos argumentar que o regulador de medicamentos dos EUA, a Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA, nas siglas em inglês) ter aprovado indevidamente a mifepristona em 2000, sem avaliar seus riscos e benefícios.



Espera-se que esta decisão tenha recurso e que o próprio Supremo Tribunal venha a tomar uma decisão final.

A decisão permite que o medicamento continue a ser usado até pelo menos ao próximo ano, à medida que os recursos aconteçam.

Mifepristone é usado em cerca de metade nos abortos realizados no país.

O medicamento pode ser usado por mulheres para interromper a gravidez nas primeiras 10 semanas, sem necessidade de procedimento cirúrgico e está disponível por correio sem uma visita pessoal a um médico.

A pílula é também usado em casos de abortos espontâneos.