Superlotação nas cadeias do Kwanza Sul

As cadeias na província angolana do Kwanza Sul estão superlotadas em mais de 50%, disse o director da unidade prisional do Sumbe, Manuel Cristovão Soares.

“Neste momento nós estamos com 1.147 reclusos”, afirmou, dos quais "381 estão em prisão preventiva e 766 são condenados".

Soares apontou como preocupção "as doenças”, principalmente em tempos de pandemia.

Manuel Cirstovão Soares falava na recepção da visita às instalações por um grupo de mulheres no âmbito da jornada da mulher africana que visitou as reclusas na cadeia do Sumbe.

A directora do Gabinete Provincial da Acção Social, Família e Igualdade do Género, Anastácia Solano, mostrou-se preocupada com os casos constatados em que as mulheres reclusas não estão inseridas no trabalho e aprendizagem.

Outra questão constatada foi que algumas reclusas que já cumpiraram metade da sua pena não foram libertadas como deveria já ter acontecido.