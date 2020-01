Sul de Moçambique pode ter até 40 graus centígrados no domingo

Enquanto chuvas e ventos provocam muita destruição no centro e norte de Moçambique, o Instituto Nacional de Meteorologia (INAM) avisa para um calor intenso no domingo, 5, na região sul do país.

A temperatura pode atingir 40 graus nas cidades de Maputo, Matola e Xai-xai, assim como em alguns distritos das três províncias do sul do país.

No fim do dia, a temperatura irá mudar e poderão registar-se aguaceiros fracos com trovoadas e ventos com rajadas fortes que poderão atingir 60 km por hora.

Com o desconforto do calor esperado, o INAM recomenda que se evite a exposição excessiva aos raios solares e o consumo de muitos líquidos para evitar a desidratação.