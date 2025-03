Sudão: Bombardeamento deixa sete mortes numa cidade retomada pelo exército

Um bombardeamento paramilitar no domingo contra uma cidade estratégica do sul do Sudão, onde o exército quebrou um cerco prolongado no mês passado, matou sete civis e feriu cerca de duas dezenas de outros, segundo uma fonte médica.



El-Obeid, a capital do estado do Cordofão do Norte, foi atacada pelas Forças de Apoio Rápido (RSF) paramilitares, em guerra com o exército desde abril de 2023, disse a fonte do principal hospital da cidade e várias testemunhas.



Testemunhas relataram intensos bombardeamentos das RSF no domingo, com um projétil a atingir um autocarro de transportes públicos que transportava passageiros, no terceiro dia consecutivo de ataques vindos do norte e do leste.



A fonte hospitalar, que falou sob condição de anonimato por razões de segurança, disse que o bombardeamento matou sete pessoas e feriu outras 23, todas civis.



No mês passado, o exército quebrou um cerco de quase dois anos das RSF a El-Obeid, que se situa num cruzamento crucial que liga a capital Cartum à região ocidental do Darfur.



As RSF capturaram quase todo o Darfur, enquanto o exército controla o norte e o leste do país e, recentemente, reconquistou grandes áreas de Cartum e do centro do Sudão.



A guerra, que opõe o chefe do exército Abdel Fattah al-Burhan ao seu antigo adjunto, o comandante da RSF Mohamed Hamdan Daglo, já causou dezenas de milhares de mortos, desalojou mais de 12 milhões de pessoas e criou a maior crise de fome e de deslocações do mundo.