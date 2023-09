Subida do preço do petróleo é oportunidade e perigo para Angola

O preço do barril de petróleo subiu para níveis nunca atingidos neste ano de 2023 aitingido os 90 dólares o barril com uma empresa de inestimentos, a Goldman Sachs, a prever os 100 dólares o barril.

Para Angola isto significa que os rendimentos de petróleo irão aumentar cerca de 33% em relação ao preço de 75 dólares pevistos no orcamento dando ao governo uma maior margem de segurança numa altura em que as previsões apontam para um crescimento ánémico da economia .

Mas analistas avisam que há o perigo destes novos rendimentos serem usados em gastos supérfulos fazendo notar ainda que este aumento de preços pode não ser de longa durção.

O economista Damião Cabulo aconselha o executivo a se abster de grandes gastos e a ter em atenção duas medidas.

"Não é para farras, inventar, aumentar os apetites, isto é o que acontece, quando aumenta o preço do barril de petróleo vão criando vários desejos comprar carros e outros luxos, quando neste período é que se deve avaliar a qualidade da despesa”, disse.

“Isto mede-se em saber que problemas é que isto pode resolver e o seu efeito sobre a vida da população”, acrescentou o economistas para quem “ o que se aconselha é usar o superavit criado com essa subida do preço do barril de petróleo, criando reservas de segurança ou para dar vida aos projectos que depois podem impactar directamente nas reservas fiscais".

O consultor económico Galvão Branco considera que apesar de pouco sustentável ainda assim o aumento tem benefícios enormes para a economia de Angola.

"Melhora a receita fiscal e com isso não se emitem dívidas, utiliza-se estes recursos para fazer face as despesas do orçamento, fundamentalmente as despesas que têm a ver com pessoal e com bens de capital, ha mais capacidade de se gerir a politica monetária e portanto controlar melhor a inflação”, disse.



Mas, alerta o especialista é um período que pode passar numa ápice.

"É completamente volátil e previsivel e não é sustentavel, é uma questão que não é estruturante mas é útil e bastante eficaz para o caso de Angola", acrescentou.

Angola com problemas de produção.

Este aumento dopreço do petróleo seria uma óptima oportundaide para Angola capitliazar ao máximo na sua produção mas dados indicam que a produção está aquém do autorizado pela Organizaço do Países Exportadores de Petróleo, OPEP.

Na sua reunião em Junho em Viena a OPEP fez notar a necessidade dos paises africanos aumentarem a sua produção até ao final do ano e ainda no próximo ano porque esses países não têm estado a cumprir as quotas que lhes foram dadas o ano passado.

Por essa razão tiveram que aceitar quotas ainda mais baixas este ano e iss poderà ser reptido no proximo ano se nao houver um aumento da produção perolífera.

Na última reunião em Junho a quota de Angola foi diminuida em 175 mil barris por dia para um milhão e 280 mil barris por dia..

No máximo e na melhor das hiopóteses esses estudos indicam que Angola deerá produzir 1,1 milhões de barris por dia