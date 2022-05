Sub-secretária de Estado americana visita Angola e será recebida por João Lourenço

A sub-secretária de Estado Wendy Sherman visita Angola na quarta e quinta-feira desta semana, no âmbito de um périplo que a levará também à África do Sul, Gabão e França.

A segunda figura da diplomacia americana vai ser recebida pelo Presidente, João Lourenço, e reúne-se com o ministro das Relações Exteriores, Tete Antonio, e outros altos funcionários para discutir interesses comuns, incluindo segurança regional e cooperação em defesa, prosperidade económica, boa governança e apoio ao esforço de vacinação contra a Covid-19”.

Nos encontros, em que estarão também presentes a secretária assistente para Assuntos Africanos, Molly Phee, e a directora sénior para África no Conselho de Segurança Nacional, Dana Banks, també serão abordados desafios económicos e relacionados ao clima na Bacia do Atlântico.

Sherman também manterá discussões com empresários e antigos alunos da Mandela Washington Fellowship que estão envolvidos no empreendedorismo feminino e o engajamento dos jovens.

A visita da sub-secretária de Estado ao continente, entretanto, começa nesta segunda-feira, 2, na Cidade do Cabo, de onde seguirá para Joanesburgo e Pretória.

Wendy Sheman também se encontrará com o vice-ministro das Relações Exteriores Alvin Botes e outros altos funcionários do Governo, tendo, na agenda, a cooperação entre os dois países na agenda, paz e segurança global e regional, comércio e investimento, infraestrutura sustentável, segurança sanitária e a crise climática.

A sub-secretária também apresentará o Prémio Internacional Mulheres de Coragem durante uma encontro com mulheres líderes que promovem os direitos humanos para comunidades marginalizadas.

De 5 a 6 de Maio, a vice-secretária viajará para Libreville, Gabão, onde se reunirá com o Presidente Ali Bongo Ondimba, o ministro das Relações Exteriores Michael Moussa-Adamo e a ministra da Defesa Félicité Ongouori Ngoubili.

Depois da visita aos três países africanos, a governante americana reúne-se no dia 7 de Maio, em Paris, França, com o secretário-geral do Ministério das Relações Exteriores, François Delattre, o secretário de Estado alemão Andreas Michaelis, o secretário-geral italiano do Ministério os Negócios Estrangeiros Ettore Sequi e o ministro de Estado do Reino Unido para a Europa e América do Norte, James Cleverly, para afinar a cooperação entre esses parceiros e resposta à invasão da Ucrânia pela Rússia.