STP: União para Mudança e Movimento Verde disputam o voto na Ilha de Príncipe

Duas formações políticas vão disputar a eleição regional da ilha do Príncipe, no próximo dia 25. Trata-se da União para Mudança e o Movimento Verde, ambos prometendo melhorar a região.

A União para Mudança e Progresso do Príncipe (UMPP), no poder, concorre para o quinto mandato consecutivo, enquanto o Movimento Verde para o Desenvolvimento do Príncipe (MVDP), tenta, pela segunda vez, a sua estreia no governo regional.

A UMPP está na presidência do governo regional há 16 anos.

Filipe Nascimento o novo líder do partido desde 2020 diz que não houve vontade política do governo central para reduzir o isolamento da ilha do príncipe, nem para fortalecer a sua autonomia.

“A governação central só esteve aqui para retroceder a autonomia da Ilha do Príncipe” afirmou o candidato à eleição regional do próximo domingo, que se realiza em simultâneo com as legislativas e autárquicas, defendendo a educação como sector fundamental para o desenvolvimento da ilha do Príncipe.

“A educação é a base para modernizar e desenvolver todos outros sectores do príncipe”, disse.

Outro candidato à Presidência do governo regional é Nestor Umbelina, líder do Movimento Verde para o Desenvolvimento do Príncipe, que conta com o apoio do MLSTP-PSD.

Nestor aponta duas questões que, na sua opinião, estão a travar o desenvolvimento do príncipe.

“Proibimos a extração de inertes nas praias, mas o actual governo não encontrou outra alternativa. Como vamos construir infraestruturas para desenvolver a região?”questiona Umbelina, para quem a falta de combustível é o segundo entrave.

“Vamos resolver este problema construindo mais postos de abastecimento de combustíveis e aumentando a quantidade deste produto, cada vez que vem o barco mensalmente,” disse.

A redução do custo de vida no príncipe é outra questão que o MVDP promete resolver “pressionando o governo central a assumir a subvenção dos alimentos da cesta básica”.