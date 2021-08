O Parlamento São-tomense aprovou, nesta terça feira, 17, a data de 5 de Setembro para a realização da segunda volta das eleições presidenciais.

Os candidatos são Carlos Vila Nova, que obteve 43 por cento dos votos na primeira volta, contando com o apoio da ADI, na oposição; e Guilherme Posser da Costa, que conseguiu 20 por cento dos votos na primeira volta, com o apoio do MLSTP-PSD, no poder.

A data inicial desta segunda volta era 29 de Agosto, mas foi chumbada na votação.