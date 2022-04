STP: Preços de combustíveis aumentam e disparam custo de vida

O preço dos combustíveis aumentou nesta sexta-feira, 1, em São Tomé e Príncipe e os prestadores de serviço de transportes públicos não perderam tempo em ajustar os valores dos táxis, carrinhas e motorizadas.



A população mostra-se cada vez mais descontente com o agravamento do custo de vida.

O aumento do preço dos combustíveis justificado pelo Ministério das Finanças com a subida do custo do petróleo no mercado internacional fixou o valor da gasolina em 35 dobras o litro, mais 5 dobras face ao preço anterior.



O gasóleo passou de 25 para 30 dobras e o petróleo doméstico de 15 para 17 dobras o litro.



Em média, os preços dos combustíveis aumentaram cerca de 20 por cento e os prestadores do serviço de transportes públicos anunciaram no mesmo dia a subida dos fretes.



“Onde os transportes custavam 15 dobras, passou para 20 e onde era 20 agora é 25. Isto no que toca a zona centro do país. Para as zonas norte e sul o aumento é de mais 10 dobras”, anunciou o presidente da Associação dos Taxistas São-tomenses, Plácido Paulo.



Perante a subida do preço dos combustíveis e dos transportes a população não tem dúvida que o custo de vida vai agravar ainda mais.



“Não temos outra saída agora é só aguentar até este dia. Tudo está a aumentar, não sei o que o Governo vai fazer com o povo”, disse um comerciante ambulante.



Enquanto aguardam a concretização da promessa do aumento do salário mínimo, os trabalhadores da função pública vão fazendo as contas à vida.



“Só o que vamos gastar para pagar o transporte para chegar ao trabalho é praticamente todo o nosso salário", disse um trabalhador da administração pública.



O Governo anunciou no mês passado o aumento do salário mínimo da função publica de 44 para 120 dólares a partir de Maio deste ano.