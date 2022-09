STP: Patrice Trovoada desafia Jorge Bom Jesus a reconhecer a derrota

O presidente da Ação Democrática Independente (ADI), partido mais votado nas legislativas de São Tomé e Príncipe segundo dados por ele revelados, exortou o primeiro-ministro, Jorge Bom Jesus, a reconhecer a derrota do MLSTP/PSD “o mais rapidamente possível” para apaziguar o clima social.

“Em qualquer caso, o ADI tem maioria absoluta. Em qualquer caso, o MLSTP perdeu as eleições e uma maneira de apaziguar também a situação é reconhecer a sua derrota e eu espero que o senhor Jorge Bom Jesus faça isso o mais rapidamente possível”, afirmou Patrice Trovoada, numa declaração em resposta à mensagem do Chefe do Governo que pediu calma e que se respeitem as instituições que estão a trabalhar.

O líder da ADI disse esperar que “agora que estão praticamente concluídos os trabalhos a nível das assembleias de apuramento distrital, em que participam todos os representantes dos partidos concorrentes e presididas por um magistrado, eu espero que o presidente da Comissão Eleitoral Nacional volte à razão e apresente os resultados das assembleias de apuramentos”.

Trovoada, entretanto, criticou as declarações do primeiro-ministro ao dizer que as Forças Armadas estão prontas para intervir em caso de necessidade, que ele considerou visar “tentar amedrontar as pessoas”, e afirmou que os polícias e militares são-tomenses “passam pelas mesmas dificuldades que o povo são-tomense”.



“Por conseguinte, são cidadãos conscientes, responsáveis e não é uma milícia a favor e às ordens do Governo do MLSTP”, acrescentou o provável chefe do próximo Governo que também lembrou que o presidente da Comissão Eleitoral Nacional (CEN), juiz José Carlos Barreiros, “falhou” ao não anunciar o número de mandatos por partido, o que teria diminuído a tensão.



Dados provisórios da CEN, dão a vitória à ADI, na oposição, com um total de 36.549 votos, seguida do MLSTP/PSD, actualmente no poder, com 25.531 votos.



O movimento Basta, criado há meses, foi o terceiro classificado com 6.874 votos, e o Movimento de Cidadãos Independentes/Partido Socialista (MCI), obteve 5.120 votos.