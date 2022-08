STP: Jornalistas ameaçam com greve se não forem pagos salários actualizados

Jornalistas e técnicos da imprensa estatal são-tomense ameaçam paralisação em bloco durante o período eleitoral, se o governo não começar a pagar, até final deste mês, os novos salários no quadro do novo estatuto de carreira da classe.

O Sindicato dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social pediu a intervenção da Assembleia Nacional para pressionar o governo a cumprir o estatuto.

O porta-voz do sindicato da classe, Euclides Amadeu lamenta a morosidade do governo na implementação do estatuto, que vai melhorar as condições de vida e de trabalho dos jornalistas e técnicos da comunicação social São-tomense.

“As instituições do governo que têm a obrigação de resolver este problema têm que fazer as coisas acontecerem”, advertiu o responsável sindical, sublinhando que os profissionais estão cansados de promessas que não se concretizam.

Em declarações à VOA, o Secretário de Estado da Comunicação Social, Adelino Lucas disse que a instituição já fez a sua parte, e “agora só resta esperar”.

“Não se consegue resolver em tão pouco tempo o que não se fez em 47 anos de independência”, disse Lucas.